Вестник Кавказа

В Грузии лишили полномочий депутата правящей партии

Парламент Грузии
© Фото: официальный сайт парламента Грузии
Грузинского депутата Давида Сергеенко лишили полномочий со второй попытки. Он отсутствовал более чем на 50% заседаний парламента.

Представителя правящей партии Грузии Давида Сергеенко лишили депутатских полномочий. Такое решение было принято на состоявшемся 16 ноября заседании парламента республики.

За лишение полномочий свои голоса отдали 78 членов парламента, против – 2.

"Мы благодарим господина Давида за его работу в парламенте и желаем ему успехов в дальнейшей деятельности"

– председатель парламента Шалва Папуашвили

В начале осени Сергеенко не удалось лишить полномочий депутата. Вопрос был поставлен, поскольку он отсутствовал более чем на 50% заседаний прошлой сессии парламента без уважительных на то причин. Тем не менее, он остался депутатом из-за того, что против лишения мандата проголосовали 12 депутатов, а за – всего 2.

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