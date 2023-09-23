Где находится столица Лидийского царства и как туда попасть?

В Турции город Сарды также известен как Сардис, а когда-то его называли Сфарт. Он был величайшим и самым богатым городом Малой Азии, оставаясь региональным центром даже после разгрома Лидийского царства персами. Расскажем, где находилась столица Лидийского царства, как добраться до Сард и что там посмотреть.

Хотя город был окончательно разрушен в начале XV века, здесь и теперь можно увидеть важные археологические памятники, такие как храм Артемиды, крупнейшую синагогу античного мира и хорошо сохранившиеся римские и византийские постройки.

Почему город Сарды важен для мировой истории?

Сарды были заселены с позднего бронзового века, но пик расцвета этого города пришелся на VII-VI века до н. э. Древняя Лидия, занимавшая большую часть современного запада Турции, существовала примерно с XII век до н. э. до тех пор, пока царство не было завоевано персидским царем Киром в 547 г. до н.э. Тогда в Лидии властвовал царь Крёз. После захвата Лидии персами Сарды оставался столицей персидской и селевкидской сатрапии, а далее и римской провинции Лидия. Александр Македонский завоевал Сарды в 330 г. до н. э., а позже в 219 г. до н. э. город перешел под контроль Рима. В византийский период развитие города также продолжалось. Лишь в начале VII века н. э. Сарды перестали быть крупным городом. Город несколько раз разрушался, в том числе землетрясением в 17 году н.э. и войсками Тамерлана в 1402 году.

Персидский период: 547-330 года до н.э.;

Эллинистический период: 330-219 года до н.э.;

Римско-византийский период: 219 год до н.э. - 1071 год н.э.

Именно в Лидии начали чеканить золотые и серебряные монеты - впервые в истории, а царство и его правители славились своим богатством на весь античный мир. Интересно и то, что в Сардах находилась одна из семи церквей Апокалипсиса, упомянутых в Откровении Иоанна Богослова.

Где находилась столица Лидийского царства?

Сарды - столица Древней Лидии, располагавшейся в западной части полуострова Малая Азия, был основана на золотоносной реке Пактол, которая сейчас называется Сарт. Этот город возник у подножия горы Боздаг - самой высокой вершины горного хребта Боздаглар. В древние времена эта гора была известна как Тмол, там и брала начало река Пактол, впадая дальше в реку Герм (современная река Гедиз).

Уже тогда, это государство находилось на стыке западного и восточного миров. Теперь древние города этого царства расположены на территории западной Турции. Из Сард проходила воспетая Геродотом Царская дорога в Сузы - одну из древнейших столиц мира, который сейчас расположен на территории Ирана.

Как добраться до древнего города Сарды?

Руины древней столицы расположены рядом с современным турецким городом Салихли - всего в 10 км, доехать от центра можно за 10 минут. Туристы часто упускают его из виду, довольствуясь посещением более известного города Эфес, однако, любителям древней истории его стоит также посетить.

Расстояние от города Измир до Сард составляет 90 км, путь на автомобиле займет чуть более часа. От автобусного вокзала Измира до Салихли можно доехать и на автобусе, который останавливается у Сарта - это поселок, где находится археологическая площадка с руинами Сард.

Что нужно знать о посещении Сард?

Этот археологический памятник обычно затмевается Эфесом, другим древним городом, который, однако, уже даже в I веке н. э. уступал по населению и важности Сардам. Из Эфеса в Сарды проходил торговый путь. Руины города Сарды находятся примерно в двух часах езды от Эфеса и почти в двух часах езды от Памуккале, где можно увидеть другой греко-римский город Иераполис.

Часы работы археологического комплекса: каждый день с 8:00 до 17:00, но касса закрывается в 16:30;

Стоимость билета: 70 лир (около 220 рублей);

Посетителям следует выделить не менее 1-1,5 часов на осмотр руин.

Что посмотреть в Сардах?

В Сардах сохранились древние руины разных периодов истории, но большая часть построек относится к более позднему римскому периоду, например очень красивые термы. Однако, посетители могут увидеть древний Акрополь, более поздние византийские укрепления, храм Артемиды, и даже крупнейшую синагогу античного мира. Храм Артемиды в Сардах был одним из крупнейших храмов древнего мира, а синагога была эпицентром еврейской религиозной жизни в Сардах в позднеримский период. Синагога была заброшена после мощного землетрясения в VII веке, только после 1962 года ее частично восстановили.

Самый популярный у туристов объект - банно-гимнастический комплекс, построенный после землетрясения 17 года н.э. Раскопки в Сардах велись с начала прошлого века и работа до сих пор не закончена.

Рядом с Сардами находится более сотни курганов Бинтепе, где на протяжении веков хоронили лидийских царей и представителей городской элиты. Самые старые курганы относятся к VI веку до н. э.