Численность населения Казахстана выросла до 20 миллионов

Население Казахстана преодолело отметку в 20 млн человек. Токаев заверил, что руководство страны продолжит укреплять семейные ценности.
Казахстан взял новую планку - численность населения страны достигла 20 млн, этой новостью с гражданами поделился казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев.
«Численность населения Казахстана достигла 20 миллионов. Поздравляю соотечественников с этим знаковым событием! Счастливая семья – фундамент благополучия нации, устойчивого прогресса страны. Государство продолжит работу по укреплению семейных ценностей, защите материнства и детства»
– Токаев
За последние 20 лет численность населения республики увеличилась более чем на 5 млн человек. Рост численности населения в Казахстане идет непрерывно с 2002 года.
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