Вестник Кавказа

Численность населения Казахстана выросла до 20 миллионов

Численность населения Казахстана выросла до 20 миллионов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Население Казахстана преодолело отметку в 20 млн человек. Токаев заверил, что руководство страны продолжит укреплять семейные ценности.

Казахстан взял новую планку - численность населения страны достигла 20 млн, этой новостью с гражданами поделился казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев.

«Численность населения Казахстана достигла 20 миллионов. Поздравляю соотечественников с этим знаковым событием! Счастливая семья – фундамент благополучия нации, устойчивого прогресса страны. Государство продолжит работу по укреплению семейных ценностей, защите материнства и детства»

– Токаев

За последние 20 лет численность населения республики увеличилась более чем на 5 млн человек. Рост численности населения в Казахстане идет непрерывно с 2002 года.

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