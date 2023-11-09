Дом в Астрахани мог рухнуть из-за квартирного ремонта

Ремонт в одной из квартир мог стать причиной того, что у пятиэтажки обрушились два подъезда. В ЧП в Астрахани погиб как минимум один человек, на месте работают спасатели.

Ремонтные работы в одной из квартир могут оказаться причиной появления трещины и обрушения части жилой пятиэтажки в Астрахани.

"По предварительным данным, обрушение произошло при проведении в одной из квартир вышеуказанного дома неустановленными лицами строительно-ремонтных работ, в результате которых были повреждены несущие конструкции"

– СКР по региону

Напомним, жильцы рушащихся подъездов в основном успели покинуть здание до ЧП. На месте проводится разбор завалов. Пропавшими считаются жильцы квартиры No46. Кроме того, установлено, что при обрушении здания погибла пенсионерка. Возбуждено уголовное дело.