В Грузии сообщили о сокращении требований к стране со стороны ЕС

Евросоюз существенно сократил количество требований, по которым Грузии необходимо соответствовать для получения статуса кандидата. Об этом сообщил председатель "Грузинской мечты".
"Представлено девять конкретных оговорок. По объему эти девять оговорок примерно в десять раз меньше, чем предыдущие 12 рекомендаций. Это означает, что за последние 20 месяцев власти многое сделали для осуществления изменений и реформ"
– Ираклий Кобахидзе
Он подчеркнул, что руководство выполнит все эти условия. "Мы будем действовать именно так, как это отвечает интересам евроинтеграции нашей страны" – председатель правящей партии
Напомним, неделю назад Еврокомиссия рекомендовала Евросовету предоставить республике статус кандидата на присоединение к ЕС. При этом ЕК требует, чтобы Грузия сначала выполнила 9 шагов, среди которых сближение с внешней политикой ЕС, организация свободных выборов и многое другое.