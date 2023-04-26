Смертность от кори выросла на 43% за год в мире

По данным ВОЗ, в мире почти на 45% за год возросла смертность от кори. Причина кроется в недостаточном уровне вакцинации.

Корь стала причиной смерти 136 тыс человек в 2022 году, это на 43% больше, чем годом ранее, информирует Всемирная организация здравоохранения.

"После нескольких лет снижения охвата вакцинацией против кори число случаев заболевания корью в 2022 году увеличилось на 18%, а смертность во всем мире увеличилась на 43% (по сравнению с 2021 годом). Таким образом, предполагаемое число случаев заболевания корью достигает 9 миллионов, а смертей – 136 тысяч, в основном среди детей"

– ВОЗ

Только за прошлый год детям не было делано 33 млн прививок, защищающих от кори. В разных странах наблюдаются вспышки заболевания, они происходят по причине снижения вакцинации в последние годы.

Отметим, что на постсоветском пространстве сегодня самая тяжелая ситуация по кори наблюдается в Казахстане и Киргизии.