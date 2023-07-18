Почему Стамбулу и другим турецким городам не хватает воды?

Сколько воды осталось в Стамбуле
По данным Управления водных ресурсов и канализации Стамбула (ISKI) по состоянию на 16 ноября в водохранилищах города воды осталось всего 17,47%. Это самый низкий уровень заполненности водохранилищ Стамбула за последние 10 лет.
Еще в середине августа, когда воды в водохранилищах города оставалось чуть более 30%, мэр Стамбула, Экрем Имамоглу призвал население, составляющее более 16 млн человек, экономить важный ресурс, дабы избежать водный кризис.
Сколько водохранилищ в Стамбуле
В настоящее время в Стамбуле 10 основных водохранилищ, обеспечивающих город водой:
- Омерли заполнено на 35%
- Дарлык - на 27,5%
- Эльмали - на 20%
- Теркос - на 9%
- Алибей - на 18,5%
- Бююкчекмедже - на 5%
- Сазлыдере - на 3,5%
- Истранджалар - на 20,5%
- Казандере - на 6,5%
- Пабучдере - 2,5%
По словам представителей Управления водных ресурсов и канализации, большая часть водных ресурсов Стамбула сосредоточена в азиатской части, при этом в европейской части проживают 65% населения, и соответственно, их потребности в воде выше.
Стамбул: город на воде, но без воды
Большинство крупных и успешных городов находятся у воды. Стамбул не исключение. Город расположен между Черным морем и Мраморным морем, а пролив Босфор делит его на две части: на европейском и азиатском континенте. Согласно историческим документам, в городе было более 300 больших и малых источников, многие из которых на сегодняшний день пересохли. Кроме того, в Стамбуле есть крупные озера, в частности:
- Теркос
- Кучукчекмедже
- Буюкчекмедже
Общий объем водохранилищ в Стамбуле - 868 млн кубометров, а потребление - 1,1 млрд кубометров в год. Городу не хватает воды, и ситуацию усугубляет сложная география: для того, чтобы переправить ресурсы из азиатской части Стамбула на европейскую требуются значительные ресурсы и усилия. Но не топографические особенности города главная причина водного кризиса.
Климатические изменения в Стамбуле
В середине августа 2023 года мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил о том, что самая большая угроза городу - климатические изменения, и проблему нужно решать, причем срочно. Действительно, в 2019 году в Турции начался очередной период засух, от которых страна страдает с конца 1980-х годов. Климатологи установили, что в среднем такой период длится от 4 до 7 лет. Стамбул с точки зрения климата, страдает от трех природных явлений:
- засухи
- жары
- чрезмерных ливней.
Из-за роста средних температурных показателей в летний период город теряет воду в результате испарения, а периоды жары усугубляют ситуацию. Зимы в городе тоже сухие, соответственно, водохранилища не успевают наполняться.
На фоне изменения климата дожди в городе случаются реже, но они более интенсивные, в результате чего происходит затопление обширных территорий. Это, в свою очередь, ведет к ухудшению качества водных ресурсов города и увеличивает нагрузку на канализацию и очистные сооружения.
Рост населения и урбанизация
Еще одна серьезная причина, влияющая на дефицит воды в Стамбуле, это рост населения города и стремительная урбанизация. В середине XX столетия в Стамбуле проживало чуть более миллиона человек, сегодня в городе почти 16 млн жителей и каждый нуждается в воде, которой все меньше на фоне климатических изменений. По данным на 2019 год, ежедневно каждый житель Стамбула потребляет около 190 литров воды, однако в периоды жары потребление увеличивается.
Урбанизация, как следствие роста населения, ускоряет истощение запасов пресной воды в Стамбуле. Новые здания и инфраструктура, в том числе и мега-проекты, создаются там, где раньше были водно-болотистые угодья и леса. Чем больше в городе бетона и стекла, тем выше средняя температура, и, соответственно, тем больше воды испаряется с поверхности резервуаров.
Устаревшая система водораспределения
Еще одна проблема, влияющая на количество водных ресурсов в Стамбуле, это устаревшие системы водоснабжения. Потери воды в водораспределительной системе города составляют более 40% - это огромная цифра для города, где остро стоит вопрос нехватки водных ресурсов.
Как решают проблему водных ресурсов?
Дефицит водных ресурсов в Стамбуле стал очевиден после засухи 1989 года. Чтобы решить проблему, в 1990-х власти построили несколько резервуаров, которые, как считалось, обеспечат город водой. Однако уже в 2000-х стало понятно, что дополнительных водохранилищ, в том числе и за пределами города, недостаточно.
В 2000 году был дан старт проекту по доставке воды из реки Мелен, расположенной в 200 км от Стамбула. Тем не менее к середине 2010-х приток воды в Мелен значительно снизился, а проблема с водными ресурсами в городе так и осталось не решенной.
Сегодня Управление водных ресурсов старается решить проблему за счет оптимизации водоснабжения, проводятся соответствующие исследования. Экологи и климатологи бьют тревогу, поскольку ситуация с дефицитом ценного ресурса в городе, по их прогнозам, будет только усугубляться.
В Стамбуле ограничат подачу воды?
С лета этого года власти города активно призывают граждан экономить воду. Мэр Экрем Имамоглу напомнил жителям Стамбула, что ”каждая капля воды - на вес золота”, а Шафак Баша, глава Управления водных ресурсов, попросил население ”принимать душ побыстрее”, поскольку, согласно имеющимся данным, 70% потребляемой воды тратятся на водные процедуры. Помимо этого, жителям города также предлагают установить специальные клапаны для снижения напора, а тем, у кого значительный расход, приходят уведомления, призывающие к экономии.
Что касается принудительного ограничения водоснабжения в городе, едва ли Экрем Имамоглу, член оппозиционной Республиканской народной партии, на этой пойдет в преддверии выборов 2024 года.
Страдает не только Стамбул
Нехватку воды испытывают не только жители Стамбула, крупнейшего города Турции, но также и Анкары, Измира, Бурсы, Коньи и Эдирне. По оценкам климатических экспертов из ООН, на 60% территории Турции есть вероятность опустынивания из-за отсутствия дождей. Сегодня засуха - новая реальность для многих турецких граждан, а водный кризис - одна из самых серьезных экономических и социальных проблем, стоящих перед страной.