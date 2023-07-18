Почему Стамбулу и другим турецким городам не хватает воды?

Стамбул, стоящий на воде, переживет водный кризис. Запасов воды в водохранилищах города осталось менее, чем на месяц. Власти призывают экономить ценный ресурс, поскольку ситуация будет усугубляться, если в ближайшее время в городе не начнутся дожди. Расскажем, почему в Стамбуле не хватает воды, с чем это связано и как город пытается решить проблемы.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько воды осталось в Стамбуле

По данным Управления водных ресурсов и канализации Стамбула (ISKI) по состоянию на 16 ноября в водохранилищах города воды осталось всего 17,47%. Это самый низкий уровень заполненности водохранилищ Стамбула за последние 10 лет.

Еще в середине августа, когда воды в водохранилищах города оставалось чуть более 30%, мэр Стамбула, Экрем Имамоглу призвал население, составляющее более 16 млн человек, экономить важный ресурс, дабы избежать водный кризис.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько водохранилищ в Стамбуле

В настоящее время в Стамбуле 10 основных водохранилищ, обеспечивающих город водой:

Омерли заполнено на 35% Дарлык - на 27,5% Эльмали - на 20% Теркос - на 9% Алибей - на 18,5% Бююкчекмедже - на 5% Сазлыдере - на 3,5% Истранджалар - на 20,5% Казандере - на 6,5% Пабучдере - 2,5%

По словам представителей Управления водных ресурсов и канализации, большая часть водных ресурсов Стамбула сосредоточена в азиатской части, при этом в европейской части проживают 65% населения, и соответственно, их потребности в воде выше.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стамбул: город на воде, но без воды

Большинство крупных и успешных городов находятся у воды. Стамбул не исключение. Город расположен между Черным морем и Мраморным морем, а пролив Босфор делит его на две части: на европейском и азиатском континенте. Согласно историческим документам, в городе было более 300 больших и малых источников, многие из которых на сегодняшний день пересохли. Кроме того, в Стамбуле есть крупные озера, в частности:

Теркос

Кучукчекмедже

Буюкчекмедже

Общий объем водохранилищ в Стамбуле - 868 млн кубометров, а потребление - 1,1 млрд кубометров в год. Городу не хватает воды, и ситуацию усугубляет сложная география: для того, чтобы переправить ресурсы из азиатской части Стамбула на европейскую требуются значительные ресурсы и усилия. Но не топографические особенности города главная причина водного кризиса.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Климатические изменения в Стамбуле

В середине августа 2023 года мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил о том, что самая большая угроза городу - климатические изменения, и проблему нужно решать, причем срочно. Действительно, в 2019 году в Турции начался очередной период засух, от которых страна страдает с конца 1980-х годов. Климатологи установили, что в среднем такой период длится от 4 до 7 лет. Стамбул с точки зрения климата, страдает от трех природных явлений:

засухи

жары

чрезмерных ливней.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Из-за роста средних температурных показателей в летний период город теряет воду в результате испарения, а периоды жары усугубляют ситуацию. Зимы в городе тоже сухие, соответственно, водохранилища не успевают наполняться.

На фоне изменения климата дожди в городе случаются реже, но они более интенсивные, в результате чего происходит затопление обширных территорий. Это, в свою очередь, ведет к ухудшению качества водных ресурсов города и увеличивает нагрузку на канализацию и очистные сооружения.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рост населения и урбанизация

Еще одна серьезная причина, влияющая на дефицит воды в Стамбуле, это рост населения города и стремительная урбанизация. В середине XX столетия в Стамбуле проживало чуть более миллиона человек, сегодня в городе почти 16 млн жителей и каждый нуждается в воде, которой все меньше на фоне климатических изменений. По данным на 2019 год, ежедневно каждый житель Стамбула потребляет около 190 литров воды, однако в периоды жары потребление увеличивается.

Урбанизация, как следствие роста населения, ускоряет истощение запасов пресной воды в Стамбуле. Новые здания и инфраструктура, в том числе и мега-проекты, создаются там, где раньше были водно-болотистые угодья и леса. Чем больше в городе бетона и стекла, тем выше средняя температура, и, соответственно, тем больше воды испаряется с поверхности резервуаров.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Устаревшая система водораспределения

Еще одна проблема, влияющая на количество водных ресурсов в Стамбуле, это устаревшие системы водоснабжения. Потери воды в водораспределительной системе города составляют более 40% - это огромная цифра для города, где остро стоит вопрос нехватки водных ресурсов.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как решают проблему водных ресурсов?

Дефицит водных ресурсов в Стамбуле стал очевиден после засухи 1989 года. Чтобы решить проблему, в 1990-х власти построили несколько резервуаров, которые, как считалось, обеспечат город водой. Однако уже в 2000-х стало понятно, что дополнительных водохранилищ, в том числе и за пределами города, недостаточно.

В 2000 году был дан старт проекту по доставке воды из реки Мелен, расположенной в 200 км от Стамбула. Тем не менее к середине 2010-х приток воды в Мелен значительно снизился, а проблема с водными ресурсами в городе так и осталось не решенной.

Сегодня Управление водных ресурсов старается решить проблему за счет оптимизации водоснабжения, проводятся соответствующие исследования. Экологи и климатологи бьют тревогу, поскольку ситуация с дефицитом ценного ресурса в городе, по их прогнозам, будет только усугубляться.

Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

В Стамбуле ограничат подачу воды?

С лета этого года власти города активно призывают граждан экономить воду. Мэр Экрем Имамоглу напомнил жителям Стамбула, что ”каждая капля воды - на вес золота”, а Шафак Баша, глава Управления водных ресурсов, попросил население ”принимать душ побыстрее”, поскольку, согласно имеющимся данным, 70% потребляемой воды тратятся на водные процедуры. Помимо этого, жителям города также предлагают установить специальные клапаны для снижения напора, а тем, у кого значительный расход, приходят уведомления, призывающие к экономии.

Что касается принудительного ограничения водоснабжения в городе, едва ли Экрем Имамоглу, член оппозиционной Республиканской народной партии, на этой пойдет в преддверии выборов 2024 года.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Страдает не только Стамбул

Нехватку воды испытывают не только жители Стамбула, крупнейшего города Турции, но также и Анкары, Измира, Бурсы, Коньи и Эдирне. По оценкам климатических экспертов из ООН, на 60% территории Турции есть вероятность опустынивания из-за отсутствия дождей. Сегодня засуха - новая реальность для многих турецких граждан, а водный кризис - одна из самых серьезных экономических и социальных проблем, стоящих перед страной.