Квалификация Евро-2024: Азербайджан разгромил Швецию, Грузия упустила победу над Шотландией

Сборные Азербайджана и Грузии провели сегодня свои матчи в рамках квалификации Евро-2024. В каждой из встреч было забито как минимум 3 мяча.

В четверг вечером проходят очередные матчи квалификации чемпионата Европы по футболу 2024. К настоящему времени уже завершились встречи с участием сборных Азербайджана и Грузии.

Национальная команда Азербайджана принимала на своем поле сборную Швеции. К 6-й минуте хозяева вели с разницей в два мяча. На 3-й минуте счет открыл полузащитник Эмин Махмудов, а спустя 3 минуты нападающий Ренат Дадашов отправил второй мяч в сетку ворот гостей. На 89-й Эмин Махмудов в третий раз поразил ворота шведской сборной, установив тем самым окончательный результат – 3:0 в пользу Азербайджана.

Сборная Грузии встречалась дома с командой Шотландии. В этом матче была зафиксирована ничья 2:2. Голами в составе грузинской команды отметился полузащитник Хвича Кварацхелия (15-я и 57-я минуты). У шотландцев отличились полузащитник Скотт Мактоминей (49-я) и нападающий Лоуренс Шенкленд (90+2).