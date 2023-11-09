Вестник Кавказа

16 глэмпингов будут построены в Северной Осетии

Турбаза на реке Чулышман
© Фото: Татьяна Отвагина/ “Вестник Кавказа“
В Северной Осетии в рамках развития туризма будут построены новые глэмпинги. На это выделено свыше 600 млн рублей.

Глэмпингов для туристов в Северной Осетии станет больше, средства выделены на 16 проектов.

"Участники совещания рассмотрели также этапы реализации инициатив по созданию модульных некапитальных средств размещения следующего периода - 2023-2024 годов. Регион дополнительно получил почти 610 млн рублей на 16 проектов"

– пресс-служба главы и правительства региона

Новые места размещения из местных экоматериалов для отдыхающих планируется возвести в трех районах: Алагирском, Ирафском и Пригородном.

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