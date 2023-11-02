США расширили санкции против российских компаний

Минфин США обнародовал новый список санкций против России. Санкции коснулись ряда отечественных компаний.

Новые антироссийские США объявлены сегодня, в санкционный список внесен ряд предприятий из РФ.

Рестрикции подразумевают заморозку активов юрлиц в Штатах и запрет на ведение бизнеса с подсанкционными предприятиями для граждан США и американских компаний.

Санкции ведены против следующих предприятий: "АБС Электротехника", "ВНИИР Гидроэлектроавтоматика", "ВНИИР-Трансстрой", "АБС ЗЭиМ Автоматизация", "Эссет Автоматизация", "Эссет Электро", "Доминион Никольский", "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством" и другие.

Также санкции распространены на ряд судоходных компаний с иностранной регистрацией, в том числе с ОАЭ и Либерии, на связанные с этими компаниями нефтетанкеры "Казань", "Лиговский проспект" и NS Century за осуществление ими "перевозки российской нефти, проданной по цене выше установленного потолка".

Кроме того, за связи с Россией под санкции попали граждане Сербии - политик Миша Вацич и экс-госслужащий Ненад Попович, а также несколько граждан и юрлиц из Черногории, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии.