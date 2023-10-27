Кисловодск побил показатели 2022 года по турпотоку

С начала года в Кисловодске отдохнули больше человек, чем за весь 2022 год. Рекордным турпоток оказался в октябре - плюс 20%.

За 10 месяцев текущего года курортный Кисловодск принял на 1% больше отдыхающих, чем за 12 месяцев прошло года.

"С января по октябрь включительно в коллективные средства размещения Кисловодска приехало около 377 тыс. человек со средним сроком пребывания. За весь 2022 год в городе-курорте отдохнуло около 375 тыс гостей"

– глава курорта Евгений Моисеев

Он отметил, что особенно значительный рост турпотока был отмечен в октябре, когда в городе побывало на 20% больше туристов, передает "Интерфакс".

"Такой существенный рост в истории Кисловодска - это большой и важный показатель для города, так как с ростом отдыхающих растет и городская экономика"

– Моисеев