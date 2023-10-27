Казахстан вдвое нарастил нефтяной экспорт из Актау

Экспорт нефти из Казахстана по Транскаспийскому коридору существенно вырос в 2023 году. Всего порт Актау нарастил экспорт на 54%.

Экспорт нефти из каспийского порта Актау в Казахстане увеличился с начала года более чем на 50%.

С начала года из порта за границу было поставлено 2,8 млн тонн нефти, что на 54% больше данных за январе-октябрь 2022 года.

Всего экспорт вырос на 981 тыс т, из них 964 тыс т пришлись на рост поставок нефти в порт Баку. Всего в Азербайджан по морю было экспортировано за 10 месяцев 1,123 тыс т нефти. Также немного выросли поставки в российский порт Махачкала - плюс 17 тыс т, всего отгружено 1,676 тыс т.

Отметим, что в прошлом году Касым-Жомарт Токаев дал поручение нарастить прокачку нефти по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.