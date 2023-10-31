Обрушение дома в Астрахани - что известно о ЧП

Два подъезда жилой пятиэтажки рухнули сегодня в Астрахани. Взрыв газа исключен, известно что на стене дома до ЧП была замечена трещина. Погибла одна пожилая женщина, еще несколько человек числятся пропавшими. Спасатели разбирают завалы.

В Астрахани в пятиэтажном доме, построенном более 60 лет назад, обрушились два подъезда.

"Пока информация, что это не взрыв газа, это обрушение конструктива здания. Сейчас как раз разбираемся, и МЧС, когда уже проведет полный разбор той части, которая обрушилась, будем точно говорить о том, что произошло"

– вице-губернатор Астраханской области Олег Князев

Известно, что в ЧП произошло в жилом доме на 80 квартир, рухнули подъезды No3 и No4. В МЧС сообщают, что имеются сведения о том, что на здании имелась трещина.

"В оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Астрахань, Кировский район, ул. Площадь Вокзальная, 1А"

– МЧС региона

Жильцы услышали скрежет конструкции перед тем, как здание стало рушиться и успели эвакуироваться.

Губернатор региона Игорь Бабушкин поручил создать оперативный штаб.

Сейчас жильцы - 213 человек, из которых 37 дети, размещены в оборудованных пунктах временного размещения (ПВР).

"Для жителей дома организовано 3 ПВР на базе 32-й, 37-й и 4-й школ. Жители обеспечиваются горячим питанием и водой"

– Бабушкин

На место ЧП дежурят пожарно-спасательные подразделения МЧС России, была объявлена минута тишины, производятся разборы завалов. Жертвой ЧП стала пенсионерка 1939 года рождения, еще несколько человек пропали.

На место выехали прокурор региона Сергей Фрост и глава Минздрава области.

Городские больницы готовы к приему пострадавших.

Обстоятельства частичного обрушения дома устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.