Армения приостановила поставку в школы русскоязычных учебников

Россия по запросу Армении безвозмездно передала учебники для школ на русском языке. Передача книг в школы приостановлена решением Минобнауки Армении.

Запрошенные армянской стороной учебники для школ на русском языке не поступают в учебные заведения Армении, об этом рассказал вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев.

Ранее армянские депутаты не раз обращались с просьбой о передаче школьных учебников на русском языке. Россия пошла навстречу, безвозмездно были переданы 53 тыс русскоязычных учебников и художественных книг. В Армению они поступили 11 ноября, после чего стартовала доставка учебной литературы в школы.

"С большим недоумением узнал, что Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения приостановило этот процесс под предлогом необходимости проведения экспертизы учебных материалов. Особенно странным выглядит тот факт, что армянские коллеги сами направляли нам конкретный перечень необходимых учебников"

– Воробьев

Передача учебников из России в Армению осуществлялась при непосредственной поддержке руководства Совфеда РФ отметил он. По его мнению, сейчас "от таких недальновидных политических интриг в первую очередь страдают простые мальчишки и девчонки братского армянского народа". Данный вопрос был поднят российской стороной перед вице-спикером парламента Армении в рамках Евразийского межправительственного совета СНГ в столице Киргизии.

"Надеемся, что все препятствия будут устранены в ближайшее время"

– Воробьев