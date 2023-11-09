Баку: беспочвенные обвинения в адрес Азербайджана подрывают мир на Южном Кавказе

В МИД Азербайджана заявили, что страна имела право применить силу для защиты суверенитета. Там добавили, что беспочвенные обвинения в адрес Азербайджана подрывают мир в регионе.

Пресс-служба МИД Азербайджана заявила, что беспочвенные обвинения в адрес Азербайджана неуместны и подрывают мир на Южном Кавказе. Там отметили, что Баку рассматривает сделанные представителем Госдепа замечания как удар по отношениям Азербайджана и США.

"Касаясь последней ситуации в регионе и обстоятельств, которые привели к принятию Азербайджаном контртеррористических мер 19-20 сентября, представитель Госдепартамента проигнорировал упоминание о главной проблеме, которая привела к таким действиям Азербайджана, а именно о незаконном размещении более 10 тыс вооруженных сил Армении вопреки нормам и правилам, принципам международного права и трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года"

- МИД АР

В ведомстве напомнили, что Баку не раз говорил на встречах, что указанные силы несут угрозу и призывал к немедленному их выводу. Там также добавили, что Армения более двух месяцев не реагирует на предложения Баку по мирному договору.

"Несмотря на тот факт, что именно Азербайджан инициировал мирный процесс с основными принципами и необходимостью подписания мирного соглашения помощник госсекретаря воздержался от замечания, что усилия в этих областях в течение последних трех лет были подорваны и пущены под откос Арменией"

- МИД АР

В министерстве сообщили, что Азербайджан подтвердил на встрече 6 октября 2022 года в Праге, что уважает территориальную целостность Армении, при этом Ереван не хочет этого делать.

В МИД напомнили, что Азербайджан в течение почти 30 лет был привержен нормам и принципам международного права и мирному процессу, в то время как Штаты, будучи посредником, никогда не призывали Армению покинуть территории Азербайджана, которые были оккупированы ею.

Помимо этого, в Баку заявили, что США поддерживали фейковый режим на территории Азербайджана и были единственной страной, финансирующей этот режим, что возлагает ответственность на Вашингтон.

Говоря о заявлении представителя Госдепа О'Брайена о приостановке действия 907-й поправки, МИД подчеркнул, что Штаты повторяют ошибку 31-летней давности, когда на Баку были наложены санкции через эту поправку, несмотря на то, что Азербайджан был страной, пострадавшей от оккупации и агрессии.

"Именно американская сторона также решила отказаться от поправки 907 в 2001 году, когда Азербайджан поддержал усилия США по борьбе с терроризмом во всем мире после терактов 11 сентября. Именно Азербайджан протянул руку помощи американской стороне, открыв свои воздушные маршруты, Северную распределительную сеть и свои логистические возможности. Именно Азербайджан был в числе первых стран, сражавшихся плечом к плечу с США в Афганистане и последней страной-партнером, покинувшей Афганистан"

- МИД АР

В министерстве уточнили, что безразличие Вашингтона, не желающего отменить 907-ю поправку, говорит о недоброжелательных шагах против Азербайджана.

В заключение в ведомстве напомнили, что именно Азербайджан стал жертвой агрессии, добавив, что в соответствии со статьей 51 Устава ООН он имел право применить силу для защиту своего суверенитета.