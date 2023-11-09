У "Розы Хутор" и азербайджанского курорта "Шахдаг" будет единый ски-пасс

Азербайджанский горный курорт "Шахдаг" стал членом Евразийского альянса горнолыжных курортов. В рамках альянса будет создан единый ски-пасс, по которому можно будет посетить все курорты входящие в организацию.

Горнолыжный курорт в Азербайджане "Шахдаг" вступил в Евразийский альянс горнолыжных курортов. Соответствующее соглашение было подписано сегодня в Ташкенте на выставке "Туризм на шелковом пути". Отмечается, что в рамках организации курорты планируют создать единый ски-пасс для посещения всех горнолыжных маршрутов.

Альянс был создан летом этого года и объединил три горнолыжных курорта - "Амирсой" в Узбекистане, "Роза Хутор" в России и "Шымбулак" в Казахстане.

Во время подписания меморандума о вступлении Азербайджана в союз глава узбекского курорта "Амирсой" Саидвали Саидходжаев отметил, что членство азербайджанского курорта стало значимым для развития международного туризма.

"Наша общая цель – повысить качество и конкурентоспособность, вывести культуру туризма на новый уровень. Вступление в наш союз нового участника, лучшего горного курорта Азербайджана «Шахдаг», станет ярким дополнением в межгосударственный туристический маршрут, разрабатываемый альянсом"

- Саидвали Саидходжаев

Кроме этого, членами альянса был разработан календарь спортивных и развлекательных мероприятий на будущий год, которые пройдут на всех курортах, входящих в альянс.

"Календарь включает события, которые туристы смогут лично посетить и получить бонусы за участие, которые могут быть использованы для оплаты услуг на любом из четырех курортов альянса. Одно из запланированных мероприятий пройдет в марте 2024 года на курорте «Роза Хутор» в Сочи"

- пресс-служба "Роза Хутор"