МРОТ на 2024 год: Госдума приняла закон о повышении на 3 тысячи

Минимальный размер оплаты труда станет больше в РФ со следующего года, следует из принятого Госдумой законопроекта.
Документ сегодня был одобрен депутатами в окончательном чтении.
Согласно ему, МРОТ в России в 2024 году увеличится 19 242 рублей в месяц. В 2023 году размер МРОТ – 16242 рубля, таким образом повышение составило почти 19%.
Как заявлял ранее спикер ГД, повышение МРОТ позволит увеличить реальные доходы россиян и защитить их благосостояние. В целом, по словам Вячеслава Володина, после принятия закона поднимутся зарплаты у 4,8 млн человек.
Изначально поручение поднять МРОТ дал президент.
Член профильного комитета нижней палаты российского парламента Екатерина Стенякина ("Единая Россия") пояснила, что в результате МРОТ окажется выше прожиточного минимума, такая ситуация уникальна для России – прежде соотношение было обратным, пишет ТАСС. Сравнялись оба показателя лишь в 2018 году.
Парламентарий также обратила внимание на то, что повышение зарплат дает импульс для роста экономики. Что касается работодателей, то они в таком случае делают упор не на экономность, а на увеличение как эффективности, так и производительности труда