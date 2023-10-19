МРОТ на 2024 год: Госдума приняла закон о повышении на 3 тысячи

Размер МРОТ с 1 января 2024 года вырастет в России – соответствующий законопроект приняла Государственная дума.

Минимальный размер оплаты труда станет больше в РФ со следующего года, следует из принятого Госдумой законопроекта.

Документ сегодня был одобрен депутатами в окончательном чтении.

Согласно ему, МРОТ в России в 2024 году увеличится 19 242 рублей в месяц. В 2023 году размер МРОТ – 16242 рубля, таким образом повышение составило почти 19%.

Как заявлял ранее спикер ГД, повышение МРОТ позволит увеличить реальные доходы россиян и защитить их благосостояние. В целом, по словам Вячеслава Володина, после принятия закона поднимутся зарплаты у 4,8 млн человек.

Изначально поручение поднять МРОТ дал президент.

Член профильного комитета нижней палаты российского парламента Екатерина Стенякина ("Единая Россия") пояснила, что в результате МРОТ окажется выше прожиточного минимума, такая ситуация уникальна для России – прежде соотношение было обратным, пишет ТАСС. Сравнялись оба показателя лишь в 2018 году.

Парламентарий также обратила внимание на то, что повышение зарплат дает импульс для роста экономики. Что касается работодателей, то они в таком случае делают упор не на экономность, а на увеличение как эффективности, так и производительности труда