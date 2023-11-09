Мехрибан Алиева: Неразрешенность военных конфликтов обусловлена избирательным применением международного права

В Стамбуле прошло заседание первых леди и других представительниц ряда государств "Единое сердце для Палестины", организованное женой президента Турции Эмине Эрдоган. С обращениями и видеообращениями на нем выступили представительны Катара, Шотландии, Пакистана, Туркменистана, Ливии, Венесуэлы, Бразилии и Азербайджана.

Все они выразили озабоченность расширением масштабов напряженности в зоне палестино-израильского конфликта, который становится причиной человеческих трагедий.

Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева:

Каждый из нас глубоко потрясен невыносимыми человеческими страданиями… Больше всего от этого вооруженного противостояния страдают гражданские лица, особенно женщины и дети. При проведении военных действий необходимо соблюдать международное гуманитарное право.

Азербайджан поддерживает призывы к немедленному прекращению боевых действий и проголосовал за принятую Генеральной Ассамблеей ООН в октябре резолюцию, связанную со сложившейся напряженностью.

Наша страна выступает за разрешение палестино-израильского конфликта на основе принципа "двух государств" в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями ООН. В период нашего председательства в Движении неприсоединения с 2019 года мы постоянно уделяли внимание палестинскому вопросу. Верю, что начало деятельности представительского офиса нашей страны в городе Рамалла в этом году придаст импульс развитию азербайджано-палестинских отношений.

- Мехрибан Алиева.

Помощь из Баку

За последние десять лет Баку неоднократно оказывал гуманитарную и финансовую помощь по линии Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. В Азербайджане провели несколько международных мероприятий с целью привлечения политической и финансовой поддержки Палестине:

Учредительная конференция Исламской сети финансовой безопасности для оказания помощи Палестине

Донорская конференция по поддержке развития Иерусалима.

Палестинская молодежь получает высшее образование в Азербайджане на основе стипендии, предоставляемой Азербайджанским государством.

Школа, которую Азербайджан построит в Палестине, станет очередным проявлением поддержки палестинскому народу.

Нынешний кризис, с которым столкнулись обладающие широкими полномочиями международные институты, препятствует решению важных вопросов. Этот кризис, имеющий глубокие корни, является еще одной темой для обсуждений. Неразрешенность военных конфликтов во многом обусловлена избирательным применением международного права. Двойные стандарты и предвзятый подход создают условия для еще большего обострения этого кризиса.

- первая леди Азербайджана.

Манипуляции международным правом

Она выразила мнение, что с целью введения в заблуждение общественного мнения и манипуляции международным правом посредством предвзятых медиаплатформ распространяются лживые истории, а еще более опасны случаи злоупотребления моральными ценностями с целью манипуляций:

В результате 30-летней агрессии Армении против Азербайджана наши территории были оккупированы, около миллиона наших соотечественников были изгнаны со своих исконных земель, разрушено более 300 городов и сел, уничтожено наше религиозное и культурное наследие. Из 67 мечетей на наших оккупированных в свое время землях 65 были полностью разрушены.

Первая леди Азербайджана напомнила, что четыре резолюции, принятые Советом Безопасности ООН в 1993 году, на протяжении 27 лет оставались на бумаге. В ходе 44-дневной Отечественной войны в 2020 году Азербайджан сам освободил свои земли от оккупации, а в результате антитеррористической операции в сентябре этого года полностью восстановил свой суверенитет, положив конец присутствию остатков армянских вооруженных сил и сепаратизму.