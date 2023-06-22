Военно-Грузинская дорога закрыта в Грузии

Движение всего транспорта временно закрыто сегодня на трассе Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе с Россией. Запрет для большегрузов продлится дольше, чем аналогичное ограничение для легковых машин.

Весь автотранспорт не пропускают временно к российской границе по Военно-Грузинской дороге на территории Грузии, рассказали в департаменте автодорог Минрегионразвития.

Автомобили не пускают на участок Гудаури-Коби. Запрет действует с 15:30 по местному времени до до 17:30 (с 14:30 до 16:30 мск). Большегрузам доступ на этот участок запрещен до 19:00 (18:00 мск).

Причина перекрытий – дорожные работы.