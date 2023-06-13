Десятки человек тушат горящую траву в Северной Осетии, закрыта школа

Начавшийся накануне пожар у поселка Мизур на реке Ардон так пока и не потушили в Алагирском районе. О ситуации на данный момент рассказал глава республики.

Обстановка на месте горения сухостоя в Алагирском районе остается напряженной, площадь пожара не уменьшается. Подробности сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

По его словам, в поселке Мизур начал действовать режим повышенной готовности, функционирует республиканский оперштаб.

Меняйло уточнил, что по-прежнему горит территория площадью 2 тыс кв м. Тушение, как и утром, осложняет сильный порывистый ветер, дующий в разных направлениях.

Глава региона отметил, что с огнем борются почти 70 человек, в том числе работники МЧС, сотрудники "Алания лес", специалисты Алагирского лесничества и заповедника.

Школа и детсад Мизура временно закрыты.

Чтобы предотвратить переход огня на поселок, установлены круглосуточные дежурства на социальных объектах и жилых домах. Отдельные караулы охраняют хозяйственные постройки и кладбище ниже по реке.