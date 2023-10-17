Абхазские мандарины: Россия нарастила экспорт "оранжевого золота"

Экспорт абхазских мандаринов в Россию на сегодняшний день вырос примерно в 1,5 раза, рассказал радио Sputnik глава Минсельхоза Беслан Джопуа.
По его словам, на данный момент в Россию было поставлено 3115 т мандаринов, год назад к середине ноября показатель составлял всего 1965 т.
"Причина такого объема экспорта – раннее начало сезона. В прошлом году в это время только начинали сбор"
– Беслан Джопуа
Говоря о прогнозах на будущий урожай в целом, министр предварительно охарактеризовал его как "неплохой".
"Если даст погода, то крестьяне смогут реализовать. И цена неплохая сформировалась – от 50-70 рублей за килограмм в зависимости от качества"
– глава Минсельхоза
Джопуа добавил, что абхазские мандарины в нынешнем году пользуются спросом.
Как отличить абхазские мандарины – от турецких и китайских?
- Мандарины, выращенные в Абхазии, имеют совершенно особый аромат.
- Отличаются абхазские мандарины и шкуркой – она матовая, а не блестящая, по цвету – пестрая, то есть желто-оранжевая, кое-где встречаются зеленые участки, не однотонная ярко-оранжевая.
- Важный признак – косточки: в мандаринах из Абхазии они попадаются, но много их быть не должно.
- Вкус абхазских мандаринов насыщенный и кисло-сладкий вкус, а не приторно-сладкий. Китайские и турецкие мандарины также могут быть не очень сочными.
Когда созревают абхазские мандарины?
Мандарины в Абхазии начинают собирать в середине октября. Сезон продолжается до конца зимы-начала весны.