Названы сроки возвращения жителей в Шушу

Шуша готовится к возвращению своих жителей. В феврале-марте 2024 года первые 300 семей смогут вернуться в свой родной город.

Первые 300 семей вынужденных переселенцев смогут вернуться в свои дома в населенном пункте Шуша в феврале-марте следующего года. Об этом сообщил специальный представитель главы Азербайджанской Республики по Шушинскому району Айдын Керимова. Он отметил, что в это время должно состояться заселение нового жилого комплекса на несколько сотен квартир.

«В первом квартале следующего года завершится строительство первого жилого комплекса в Шуше, состоящего из 23 домов на 450 квартир. Переселение граждан Азербайджана в Шушу начнется в феврале-марте 2024 года, этот этап охватит свыше 300 семей»

- Айдын Керимов

По данным спецпредставителя до конца первого полугодия следующего года в Шуше свою работу начнет городская больница на 90 коек. Также он отметил, что в следующем году стартует возведение дорог внутри города, протяженность которых более 50 км.

Кроме этого, власти страны планируют развивать туристический потенциал территории. Сейчас в городе работают три гостиницы, рассчитанные на 260 гостей. Планируется, что частные инвесторы возведут еще несколько объектов для размещения гостей города.

Ранее сообщалось, что к 2040 году в Шуше будут жить около 23 тыс человек.