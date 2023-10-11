Поезд врезался в стену в метро Измира

ЧП произошло сегодня в измирском метрополитене. По не установленным пока причинам один из вагонов сошел с рельс.

Аварией запомнится сегодняшний день пассажирам измирской "подземки". Детали инцидента рассказали в мэрии Измира и в пресс-службе метро.

Въезжая на станцию, последний вагон состава сошел с рельсов. После этого он ударился о стену платформы.

Пострадавших в результате ЧП нет. Ведутся работы по демонтажу вагона, одновременно запущено расследование.

График движения поездов сбился. Для пассажиров запущен временный автобусный маршрут.