Вестник Кавказа

Ключевая ставка упадет в следующем году

Центральный банк РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Центробанке сообщили, что ключевая ставка будет снижаться в следующем году. Для этого необходимо вернуть инфляцию к цели. Ранее ЦБ РФ поднял ставку до 15% годовых.

Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина допустила снижение ключевой ставки после возвращения инфляции к цели.

По словам руководителя регулятора, ставку планируется снижать после того, как инфляция вернется к цели на уровне 4%. Только тогда можно будет снизить ключевую ставку, подчеркнула она.

При этом Набиуллина добавила, высокий процент ставки сохранится на некоторое время. Делается это, сообщила глава ЦБ, для переваривания экономикой рекордного объема кредита, созданного за последний год.

Ключевая ставка в России

Банк России в октябре поднял ключевую ставку до 15% годовых. Это максимум с начала мая 2020 года.

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