Снова "диктатор": о чем договорились Байден и Си?

Несмотря на вторую очную встречу и прогресс в обороне, напряженность между Си Цзиньпином и Джозефом Байденом сохраняется.

Переговоры в Сан-Франциско между президентом США Джозефом Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином обсуждаются всеми мировыми СМИ. Две ведущие экономики мира переживают кризис в политических и экономических отношениях. Учения Китая у Тайваня и маневры США и их союзников около китайских вод повышают градус напряженности.

Точка зрения США

Используя саммит АТЭС, президент США решил несколько понизить градус напряженности в двусторонних отношениях. Переговоры, с его точки зрения, прошли удачно. "Я ценю разговор, который у меня состоялся сегодня с президентом Си Цзиньпином, потому что я думаю, что крайне важно, чтобы мы четко понимали друг друга, как лидер лидера", - отметил Байден.

Он обратил внимание на "критические глобальные вызовы", для решения которых США и Китай должны действовать вместе. И по этим вопросам "мы добились реального прогресса", подытожил он.

После переговоров у Си и Байдена состоялся совместный рабочий ужин, а затем они прогулялись без переводчиков в парке поместья. Байден показал коллеге фотографии своей юности в Сан-Франциско.

Точка зрения Китая

Китайцы более осторожны в своих оценках. Пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин считает встречу не прогрессом, а лишь стартовой точкой для него. "Диалог и сотрудничество - единственный правильный выбор для Китая и США. [Встреча в] Сан-Франциско должна стать новой отправной точкой для стабилизации китайско-американских отношений, создать новые перспективы и еще больше укрепить базу отношений двух стран", - сказала она.

По оценкам китайского МИД, Байден и Си нашли общий язык по более чем 20 пунктам, включая политику, культурные обмены, глобальное управление и военная безопасность. По последнему пункту уже есть детали. Агентство "Синьхуа" сообщило, что восстановлена связь между министерствами обороны двух стран, которая была прервана после сбитого американцами китайского аэростата в феврале 2023 года.

"Главы государств двух стран договорились поощрять и укреплять диалог и сотрудничество между Китаем и Соединенными Штатами в различных областях", в частности, "возобновить общение на высоком уровне между двумя вооруженными силами на основе равенства и уважения", передает "Синьхуа".

По межкультурному обмену тоже есть конкретика. Си Цзиньпин пригласил молодых американцев на обучение в Китай. "Китай готов пригласить 50 тыс молодых американцев в КНР по программам обменов и обучения в течение ближайших пяти лет для увеличения контактов между двумя нациями, в особенности между молодежью", - отметил Си.

Разногласия США и Китая

Несмотря на восстановление в определенной степени отношений, в них остается множество проблем. США не перестают считать власть Си авторитарной и не отказываются от поощрения тайваньского сепаратизма.

После встречи на пресс-конференции Байдена спросили, считает ли он по-прежнему своего китайского коллегу "диктатором". Ответ утвердительный: "он им и является", потому "что руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от США".

На следующий день после встречи стало известно, что тайваньские власти продолжат углублять партнерство с США в обороне и безопасности. Тайвань поблагодарил Байдена за его поддержку острова на переговорах с Си.

"Министерство иностранных дел одобряет и приветствует то, что президент Байден вновь воспользовался встречей с лидером Китая, чтобы еще раз открыто выразить твердую позицию США о необходимости поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе", - отмечается внешнеполитическим ведомством Тайваня.

Встреча в Сан-Франциско между Байденом и Си стала седьмой после вступления Байдена в должность президента и второй очной. Сам факт отсутствия отдельной двусторонней встречи и ее проведение на полях саммита АТЭС говорит о сохранении глубинных противоречий между странами.

США по-прежнему не сняли торговые тарифы, наложенные еще в президентство Дональда Трампа. Американцы не отказались от поддержки не только Тайваня, но и Тибета и уйгуров. Пентагон продолжает выстраивать альянсы в тихоокеанском регионе с участием Южной Кореи, Японии, Индии и стран АСЕАН, что вызывает все большее недоверие в Пекине.

Переговоры позволяют сохранять хоть какой-то баланс и не дают конфликту вырваться на более масштабный уровень, но не становятся панацеей от растущей американо-китайской конкуренции в экономике и геополитике.