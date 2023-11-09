Вестник Кавказа

Ален Симонян: Армения не выходит из ОДКБ

Ален Симонян: Армения не выходит из ОДКБ
© Фото: Национальное Собрание Республики Армения
Председатель парламента Армении заявил, что страна не приняла решение о выходе из ОДКБ.

Республика Армения не принимала решение о выходе из ОДКБ. Такое заявление сделал спикер парламента республики Ален Симонян

"Армения не принимала решения о выходе из ОДКБ, однако у нее есть вопросы по поводу деятельности организации в условиях угрозы одному из ее членов"

-  Ален Симонян 

Симонян напомнил, что ОДКБ не выполнила обещание отправить наблюдателей в Армению после Карабахской войны. Он подчеркнул, что организация остановилась на заявлении осуществить отправку специалистов и провести учения. 

Кроме этого, спикер ответил на обвинения от оппозиционных сил республики о том, что страна должна участвовать в ОДКБ и совершать работу по разъяснению ситуации. Симонян сказал, что республика обращалась не только в организацию, но и к союзникам. 

Ранее отмечалось, что власти Армении отказались от участия в нескольких встречах в рамках ОДКБ и СНГ. 

В частности, Никол Пашинян отверг приглашение на саммит ОДКБ, который состоится в Минске 23 ноября. 

Также представителей Армении не было на встречах стран СНГ в Москве и Бишкеке.

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