Вестник Кавказа

В России допустили разрыв отношений с США в любой момент

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В российском МИД заявили, что отношения Москвы и Вашингтона могут разорваться в любой момент. При этом там подчеркнули, что данная инициатива исходит не от России, а от США.

Ответственность за разрыв российско-американских отношений будут нести США, они могут разорваться в любой момент, сообщает пресс-служба МИД России.

"По вине Вашингтона, взявшего на вооружение оголтелую русофобию, они (отношения – ред.) предельно истончились, рискуют быть разорванными в любой момент"

- МИД России

При этом в ведомстве заявили, что именно действия Вашингтона, направленные на дестабилизацию России, могут привести к разрыву отношений, добавив, инициатива исходит не от России.

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