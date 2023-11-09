В России допустили разрыв отношений с США в любой момент

В российском МИД заявили, что отношения Москвы и Вашингтона могут разорваться в любой момент. При этом там подчеркнули, что данная инициатива исходит не от России, а от США.

Ответственность за разрыв российско-американских отношений будут нести США, они могут разорваться в любой момент, сообщает пресс-служба МИД России.

"По вине Вашингтона, взявшего на вооружение оголтелую русофобию, они (отношения – ред.) предельно истончились, рискуют быть разорванными в любой момент"

- МИД России

При этом в ведомстве заявили, что именно действия Вашингтона, направленные на дестабилизацию России, могут привести к разрыву отношений, добавив, инициатива исходит не от России.