Скорая стала виновником ДТП в Сочи

Водитель кареты скорой помощи стал виновником дорожного происшествия, произошедшего сегодня в центре курортного Сочи.

Водитель автомобиля скорой медицинской помощи сегодня спровоцировал ДТП с тремя пострадавшими в Центральном районе Сочи, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Предварительно известно, что водитель "скорой" выехал на встречную полосу движения, где и допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi, двигавшимся во встречном направлении, передает "Интерфакс".

В аварии пострадали три человека, в числе которых - два медработника и пассажир, - говорится в сообщении.

"В отношении водителя скорой возбуждено административное расследование, по результатам которого будет принято законное процессуальное решение"

- МВД по Краснодарскому краю