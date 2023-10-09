Фатимиюн: как появилась знаменитая афганская бригада в Сирии и кто такие хазарейцы?

Бригада Фатимиюн – одно из шиитских боевых объединений, созданных Ираном. Лива Фатимиюн формировалась из хазарейцев – это монголо-тюркский народ, проживающий в Афганистане и Иране.

Бригада Фатимиюн, или Лива Фатимиюн, – это боевая дивизия, созданная в 2014 году при основополагающей поддержке Ирана из добровольцев-хазарейцев для участия в войне в Сирии на стороне Дамаска. Относится к т. н. "шиитскому интернационалу" – боевым отрядам типа Хезболлы, существующим благодаря Ирану.

Бригада Фатимидов

Бригада была сформирована при активном участии офицеров Корпуса стражей Исламской революции (хотя это и отрицалось Тегераном) в ноябре 2014 года. Ее организатором стал Али-Реза Тавассоли, ветеран ирано-иракской войны, доверенное лицо командующего иранского спецназа "Аль-Кудс" Касема Сулеймани.

Название Фатимиюн происходит от имени младшей дочери пророка Мухаммада Фатимы. Предполагалось, что "Армия последователей Фатимы" будет защищать шиитские святыни.

В отличие от "долгоиграющего" проекта ливанской Хезболлы, основной задачей Лива Фатимиюн изначально было участие в войне в Сирии в качестве проправительственной боевой фракции сирийского конфликта. Бригада принимала участие в наиболее ожесточенных боях – лишь в Алеппо и Дераа погибли 700 Фатимидов, при том, что общая численность бригады составляла на тот момент, по разным данным, от 12 до 20 тыс бойцов.

В Фатимиюн набирались добровольцы из народа хазарейцы, проживающего в Афганистане, а также в Иране и в самой Сирии. В состав бригады входили как афганские беженцы и мигранты, а также те, кто изначально жил в Иране и Сирии.

Отметим, что весной 2019 года Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, по сообщению ИРНА, встретился с родными погибших в Сирии афганских бойцов. Во время беседы он обратил внимание на боевой дух и выносливость, которыми отличились Фатимиды.

Хазарейцы в Афганистане – кто это?

Хазарейцы – народ, который проживает в Афганистане примерно с первой трети XIII. Как пишет В.П. Кириченко, происхождение хазарейцев – монгольское и тюркское. Изначально они жили в одном из центральных регионов Хазараджат, сейчас проживают по всей территории страны. Много хазарейцев также в Иране, Пакистане и Сирии.

Историки предполагают, что хазарейцы происходят от воинов, оставленных в стране Чингизидами после ее завоевания в 1221-1223 годах. Слово "Хезар" в иранских языках означает тысяча. Возможно, именно столько человек и насчитывалось в этом охранном гарнизоне. Отметим, что по сей день хазарейцы пользуются репутацией жестких и умелых воинов.

Хазарейцы говорят на хазарейском диалекте языка дари (иранская группа индоевропейской семьи языков). Дари, наряду с пушту, имеет статус государственного языка в Афганистане. Хазарейский диалект отличается использованием множества монгольских слов. Напомним, что монгольский язык относится к монгольской ветви алтайской семьи вместе с тюрской ветвью.

© Фото: ВС США

Религия хазарейцев – шиитский ислам.

На сегодня на хазарейцев приходится от 10% до 20% населения всего Афганистана. В целом в Афганистане и Иране вместе проживает порядка 5 млн хазарейцев.

Есть сведения, что социальное положение хазарейцев часто оставляло желать лучшего, такая ситуация сохранилась вплоть до 2010-х годов – с их уязвимым материальных положением был связан в том числе серьезный поток беженцев и достаточно активное участие в Фатимиюне: кроме защиты святынь, участники бригады могли поправить свои дела.

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Кроме определенной маргинализованности, хазарейцы как сообщество отличались высокой мобильностью.

Какие народы живут в Афганистане?

Афганистан относится к числу полиэтничных государств. В общей сложности в стране живут представители более 20 народов. Хазарейцы занимают по численности третье место. Больше всего в стране пуштунов (сунниты) – более 40%, на втором месте таджики (сунниты) – почти 30%. Около 8% населения Афганистана относятся к узбекам (сунниты).

Хазарейцы и пуштуны

Историки утверждают, что в течение всех веков своего существования хазарейцы-шииты подвергались притеснениям со стороны пуштунских властителей-суннитов. Так, в середине XIX века в отношении хазарейцев пуштунский эмир Абдула Рехман устроил этническую чистку.

Хазарейцы и талибы*

Еще с 1990-х годов хазарейцы выступают против "Талибана"* (организация признана террористической и запрещена в России), они были частью сражавшегося с талибами альянса. В 1998 году, когда талибы, потеряв перед этим множество боевиков, захватили город Мазари-Шариф, они устроили резню, в качестве мести убив среди хазарейцев тысячи мальчиков и мужчин.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

После свержения талибов в 2001 году положение хазарейцев в афганском обществе несколько улучшилось. В 2015 году представители этого народа даже вошли в состав правительства страны. Однако после ухода в 2021 году американцев, когда талибы опять захватили власть, ситуация снова изменилась, и не на благо хазарейцев, нападения на которых талибы совершали еще задолго до своего возвращения в Кабул.

Хазарейцы и хазары

Несмотря на созвучность названий, народы хазары и хазарейцы напрямую не связаны. Хазары жили на юге Восточной Европы с VI по XI века нашей эры. У них было свое государство – Хазарский каганат. Распространена гипотеза, что хазары относились к тюркским народам. В IX веке часть хазарской элиты приняла иудаизм.

Таким образом, по сути сближают эти народы только тюркские корни.

Хазарейцы и калмыки

На бытовом уровне многие отмечают близость хазарейцев и калмыков. Калмыки относятся к ойратской группе монгольских народностей, то есть у этих народов общие корни. Разговорный калмыцкий и хазарейский диалект дари очень близки – их носители прекрасно понимают друг друга. Те, кто побывал и в Афганистане, и в Калмыкии, отмечают удивительное сходство и во внешности калмыков и хазарейцев – вторые гораздо больше похожи на первых, чем на пуштунов или таджиков.

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