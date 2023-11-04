Часть Баку и Хырдалана избавили от нового самостроя

МЧС Азербайджана занялось сносом незаконных построек в Баку и Хырдалане после того, как там обнаружились незаконно возводящиеся здания.

Незаконное строительство, которое велось в поселке Бина в Хазарском районе столицы и городе Хырдалан в Абшеронском районе, пришлось свернуть – новостройки стали объектами пристального внимания государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве, сообщили в МЧС Азербайджана.

Все строительные работы проводились незаконно, соответствующих разрешительных документов у строителей не было, - сообщили в ведомстве, передает Sputnik Азербайджан.

Реакция последовала незамедлительно - госагентство обследовало возводящиеся объекты, после чего привлекло представителей местного органа исполнительной власти и остановило незаконное строительство, после чего объекты были демонтированы, отметили в МЧС Азербайджана.