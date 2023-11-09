Анкара: для Еревана открылись новые возможности для мира с Баку

Министр обороны Турции заявил, что для Еревана открылись новые возможности для установления мира с Баку. Турция надеется, что Армения оценит эту возможность.

Глава турецкого оборонного ведомства Яшар Гюлер заявил, что для Еревана открываются новые возможности для установления постоянного мира с Баку.

Он отметил, что Турция надеется, что Армения оценить данную возможность.

Ранее армянский премьер Никол Пашинян сообщил, что Ереван и Баку согласовали ключевые принципы мирного договора. По его словам, соглашение готово на 70%.