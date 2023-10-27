В сочинском "Дендрарии" починят канатную дорогу

В Сочи начались ремонтные работы на канатной дороге в парке "Дендрарий". Ее обещают открыть к концу зимы.

В сочинском "Дендрарии" стартовал ремонт канатной дороги, которая ведет на самую вершину парка. Работа подъемника была остановлена в феврале этого года по причине износа механизмов устройства. Власти обещают восстановить популярный туристический объект в течение трех месяцев.

Отмечается, что канатный маршрут в парке был открыт в 1977 году. Капитальный ремонт подъемника не проводился с того времени.

Начало канатной дороги расположено возле нижней части парка, ее тросы протянуты до самой верхней точки туристического объекта. Протяженность маршрута насчитывает почти 900 метров. По канатному маршруту добраться до вершины можно за 5 минут.

Пока канатная дорога находится на ремонте, администрация парка организовала трансфер для гостей парка. На специальном гольф-каре можно добраться от входа в "Дендрарий" до самой вершины парка.