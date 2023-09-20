В одном из судов Ростова ищут вещдоки

Ростовский суд Советского района сегодня лихорадит – силовики провели обыски у его председателя и нескольких судей, они искали доказательства коррумпированности служителей Фемиды.

Кабинеты председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону и нескольких его судей сегодня обыскали силовики, сообщили в силовых структурах региона.

"Проходят обыски у председателя суда по месту жительства и на работе. Также обыски идут еще у трех судей этого же суда. Мероприятия связаны с делом о коррупции"

- МВД Ростовской области

Как пишет Telegram-канал "Че по Ростову?", силовики нагрянули не только в рабочие кабинеты, но и домой к некоторым судьям, а поводом для обыска стало возбуждение уголовного дела в отношении одного из местных предпринимателей, который признался в том, что дал взятку судье за вынесение нужного ему решения.

Возможно, происходящее - продолжение громкого дела судей в Ростове, по которому в отношении экс-председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и ее заместителя Татьяны Юровой было возбуждено уголовное дело о коррупции по семи эпизодам.

Даже если факт взятки подтвердится, уголовные дела в отношении судей будут возбуждены только с согласия Высшей квалификационной коллегии судей, напоминает Telegram-канал.