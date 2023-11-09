Мишустин дал старт движению на участке трассы "Кавказ" в Дагестане

Михаил Мишустин открыл участок трассы "Кавказ" в Дагестане. В формате видеоконференции он дал старт движению. Участок расширен до четырех полос.

Российский премьер Михаил Мишустин принял участие в открытии участка федеральной трассы "Кавказ" в Дербентском районе Дагестана.

Как сообщает РГВК "Дагестан", глава правительства в онлайн-режиме дал старт движению по отремонтированной дороге. Отмечается, что протяженность данного участка - 11 км.

В ходе ремонтных работ дорога была расширена до четырех полос, также увеличилась пропускная способность автомобилей - до 35 тыс машин в сутки.

Помимо этого, во избежание выезда автомобилей на встречную полосу или лобовых столкновений установлены бетонные блоки.