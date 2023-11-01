Вестник Кавказа

Нештатная ситуация произошла с самолетом Москва-Ереван

Нештатная ситуация произошла с самолетом Москва-Ереван
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Неприятное погодное явление не позволило пилотам посадить самолет из Москвы в Ереване. В итоге воздушное судно было вынуждено сесть в другой точке.  

Самолет FlyOne Armenia, выполнявший пассажирский рейс из российской столицы в Ереван, не долетел до пункта назначения, рассказали в аэропорту "Звартноц".

Его представительница уточнила РИА Новости, что причиной сбоя стал сильный туман в Ереване. Из-за него борт ушел в Тбилиси и сел там.

В то же время, указала она, в самом "Звартноце" никакие рейсы не отменялись.

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