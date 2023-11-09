Обильные дожди угрожают Адыгее "большой водой"

Сильные ливни, обрушившиеся сегодня на Кубань и Адыгею, уже создали угрозу повышения уровня воды в реках Адыгеи, ливни и грозы в регионе продолжатся и завтра.

Ливни и грозы, бушующие в Майкопском районе Адыгеи, могут принести с собой подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"В связи с сильными осадками 16 и 17 ноября на реках Адыгеи в Майкопском районе возможны подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок"

- МЧС Адыгеи

Спасатели уже призвали жителей внимательно слушать сообщения с предупреждениями о возможных ЧС и по возможности не выходить из дома, передает "Интерфакс".

Аналогичная ситуация складывается и на Кубани – в крае уже чувствуется влияние циклона, который пришел в регион с дождями.

Циклон принес с собой не только осадки, но и холод, который уже начал охлаждать воздух - днем его температура не превысит плюс 11-13 градусов, а завтра опустится до 8 градусов тепла.