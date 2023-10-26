Азербайджан наращивает транзитные ж/д перевозки

Азербайджан совместно со странами-участницами международного транспортно-транзитного маршрута CASCA+ планирует увеличить грузовые перевозки по железной дороге.

Власти Азербайджанской Республики планируют нарастить объем международных перевозок по транзитному маршруту CASCA+. Вопросы об увеличении грузопотока обсуждались на заседание представителей железнодорожной отрасли Центральной Азии, Южного Кавказа и Турции в Ашхабаде.

Отмечается, что в ходе встречи поднимались темы изменения цен на провоз пустых контейнеров и применение специальных тарифных планов на отдельные виды грузов. Такие меры позволят увеличить транспортный поток по маршруту до 30 тыс грузовых контейнеров до конца этого года.

Международный транспортный коридор CASCA+ создан в 2019 году. Тогда в него вошли Азербайджан, Грузия, Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан. Позднее, в 2021 году к маршруту присоединилась Турция. Знак "+" в названии маршрута означает, что организация готова к принятию новых участников.

Основная цель международного маршрута – сделать грузовые перевозки между странами Центральной Азии и Европы более доступными. Коридор, проходящий по территории многих стран и через акватории двух морей, позволяет сделать процесс международных грузоперевозок более эффективным.