Трава горит с ночи из-за перехлеста проводов в Северной Осетии

Крупный пожар, начавшийся накануне вечером, продолжается в Северной Осетии. Тушить его мешает сильный ветер, который, к тому же, меняет направление.

Ландшафтный пожар продолжается более 13 часов в Алагирском районе, информацию и фото с места событий опубликовало МЧС по Северной Осетии.

"В 21.20 поступило сообщение о том, что через реку от поселка Мизур в результате сильного ветра произошел перехлест линий ЛЭП из-за чего загорелась трава"

– МЧС Северной Осетии

На месте ЧП оказалось, что пламя охватило сухую траву. Протяженность фронта пожара достигла километра, а пути, по которым к пожару могла бы подъехать техника, отсутствовали.

Так как огонь мог перекинуться на поселок, то пожарные организовали караулы. А уже утром, в 06.06 начались защита хозпостроек и собственно тушение.

В министерстве уточнили, что огнеборцам мешают порывы ветра – они очень сильные и постоянно меняют направление.

Что касается площади пожара, то она, по последним данным, достигла 2 тыс кв м.