Турция и Узбекистан объединяются в образовании

В Самарканде состоялся узбекско-турецкий образовательный форум. Участники обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества и подписали соглашения.

Второй узбекско-турецкий образовательный форум прошел в Самарканде 13-14 ноября, сообщает пресс-служба Минобрнауки Узбекистана.

Мероприятие было организовано под главенством председателя Республиканского совета высшего образования РУ Одиля Абдурахманова и руководителя Совета высшего образования ТР Эрола Озвара.

В ходе форума турецкая сторона заявила, что подобные мероприятия укрепляют связи стран в сфере образования. Кроме того, были подписаны соглашения о взаимопонимании между YÖK и образовательным ведомством Узбекистана.

Помимо этого, на форуме обсуждался широкий спектр вопросов. Поднимались темы укрепления сотрудничества в образовательной и научной сферах, а также реализации совместных научных проектов.