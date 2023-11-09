В Махачкале стартует Каспийский цифровой форум

Сегодня в столице Дагестана открывается Каспийский цифровой форум, одной из главных тем которого станет цифровое развитие транспортного коридора "Север - Юг".

В Дагестане открывается международный Каспийский цифровой форум, участники которого планируют обсудить опросы цифрового развития транспортного коридора "Север - Юг", сообщили в министерстве цифрового развития региона.

"Будет поднят вопрос цифрового развития транспортного коридора "Север - Юг", ...в том числе сопровождение и логистика, электронная очередь на автомобильных пунктах пропуска, логистика через морские порты. У нас есть морской путь через Дагестан в Иран. Формат рабочих групп направлен на то, что представители бизнеса, государства и непосредственно компании будут выявлять проблематику, которая существует сейчас по выстраиванию цифровых сервисов в работе транспортного коридора"

- министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов

В форуме примут участие более 600 человек, на нем будут представлены делегации из Ирана, Туркмении, Узбекистана, регионов Северо-Кавказского федерального округа и ряда областей России. Ожидается, что сегодня, в первый день форума, пройдут заседания тематических секций и будет подписан ряд соглашений.

Завтра во второй день форума пройдет пленарное заседание, в котором примет участие министр цифрового развития России Максут Шадаев. Третий день будет посвящен развитию регионального туризма, участники познакомятся с туристическими локациями Дагестана в ходе организованных для них экскурсий.