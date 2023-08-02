В Агдаме обнаружено захоронение времен Кавказской Албании

Древний некрополь был обнаружен в Агдамском районе во время пахотных работ. Археологи предполагают, что захоронение относится к пятому веку.

Во время полевых работ в селе Мирашелли Агдамского района был найден древний некрополь. По словам доктора исторических наук Парвиза Гасымова захоронение может относиться к пятому веку эпохи Кавказской Албании. Ученый отметил, что при подробном осмотре рядом с первым захоронением, была обнаружена еще одна могила.

«При осмотре территории возле каменной могилы была обнаружена земляная. По предварительной версии, эта могила тоже относится ко временам Кавказской Албании. Предполагается, что на возделываемом поле к северу от села Мирашелли находится некрополь времен Кавказской Албании. В настоящее время обе могилы исследуются. Запланированы соответствующие лабораторные анализы проб, взятых из могил"

- Парвиз Гасымов

Археологами установлено, что одна из могил представляет собой каменный ящик почти 2 метра в длину, со стенами из плит и крышкой. Второе захоронение находится в 2,5 метрах от первого, оно было накрыто большим деревянным настилом.

Для того чтобы выяснить более подробную информацию о некрополе, ученые планируют запросить разрешение на исследование у государственных организаций.