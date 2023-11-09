Турция остается в числе лидеров по туризму

Несмотря на спад туристических поездок в Турцию во время пандемии и значительный рост цен на отдых, страна осталась в числе лидеров по развитию туризма.

Только за девять месяцев текущего 2023 года Турцию посетили 45,2 млн туристов и страна остается в числе лидеров отрасли, поведал министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

В минувшем году в стране отдохнули 51,4 млн туристов, это на 71% больше, чем в пандемийный 2021 год, и страна вполне может превзойти этот рекорд, отметил министр, передает Trend.

Ежедневно страна получает стабильный доход от каждого туриста, и только за девять месяцев нынешнего года он составил $42 млрд. Ожидается, что к концу года прибыль с каждого туриста вырастет с $89 до $100, подчеркнул министр.

В то же время страна постоянно улучшает инфраструктуру объектов туризма, и к новому летнему сезону все туристические объекты Турции получат сертификат "устойчивого туризма", добавил Мехмет Нури Эрсой.