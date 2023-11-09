Из сектора Газа вывезли больше ста россиян

За минувшие сутки границу между сектором Газа и Египтом в районе КПП "Рафах" пересекли 107 россиян, сейчас они едут в Каир, откуда самолетом МЧС вылетят в Россию.

Российские спасатели продолжают эвакуировать из сектора Газа российских граждан, по каким-либо причинам до сих пор находившихся на потенциально опасной территории, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"За вчерашний день границу с сектором Газа всего пересекли 107 соотечественников и членов их семей. Сейчас данная группа в составе автобусной колонны следует в Каир для дальнейшей доставки в Москву"

- МЧС России

Помочь эвакуировать столь значительное число наших соотечественников помогло то, что КПП "Рафах" работал больше положенного по времени, и на нем были созданы условия для оперативной группы МЧС России по проходу на египетскую сторону дополнительной группы россиян, передает РИА Новости.

На сегодня из сектора Газа удалось эвакуировать 297 россиян, 168 из которых уже доставлены в Россию, добавили в пресс-службе МЧС РФ.