Столичный регион уходит в ноль

В столичный регион пришла зима – сегодня температура воздуха здесь не будет подниматься выше 2 градусов тепла, а на смену дождям пойдет снег.

Сегодня в Москве и Московской области похолодает до ноля градусов – температура воздуха будет колебаться около этого значения, а в регионе на смену дождям придут снегопады, сообщает Гидрометцентр России.

"Облачно с прояснениями. Небольшие осадки (снег, мокрый снег). На дорогах местами гололедица. Температура воздуха в Москве составит от 0 до 2 градусов тепла, по области от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер северо-западный, северный, 4–9 м/c"

- Гидрометцентр России

Атмосферное давление будет в норме и составит 744 мм ртутного столба, однако зима будет отстаивать свои позиции, и дальше будет лишь холоднее.