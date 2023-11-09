Дагестан обзаведется крупнейшим на Кавказе водоводом

В Дагестане появится крупнейший на Кавказе водовод Чиркей-Махачкала-Каспийск. Ввод эксплуатацию намечен на 2025 год. Протяженность составит 78 км.

Крупнейший на Северном Кавказе водовод Чиркей-Махачкала-Каспийск приступит к своей работе в 2025 году, сообщает пресс-служба главы Дагестана.

По словам Сергея Меликова, водовод снимет ограничения, которые сказываются на социально-экономическом развитии Дагестана.

"Без качественного водоснабжения мы не можем говорить о развитии Махачкалинско-Каспийской агломерации, строительстве социальных, промышленных и торговых объектов, жилья"

- Сергей Меликов

Изначально открытие водовода было запланировано на декабрь текущего года, однако из-за масштабности проекта ввод в эксплуатацию был перенесен на следующий год.

В Минстрое РД заявили, что протяженность водовода составит 78 км. Он будет простираться от Чиркейского водохранилища до Рыбного озера в Каспийске. Эксплуатация водовода обеспечит водой Махачкалу, Каспийск и Избербаш. Будут также установлены насосные станции, заверили в ведомстве.