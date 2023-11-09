Великобритания поможет охранять границу Армении

Британия окажет Армении поддержку в ряде аспектов, связанных с безопасностью. Такая договоренность была достигнута во время первой сессии Стратегического диалога, состоявшейся в рамках визита в Лондон главы МИД Армении Арарата Мирзояна.
В заявлении по ее итогам говорится, что к числу направлений для совместного развития относятся области "управления и верховенства права". В этих сферах Соединенное Королевство реализует в Армении программы, путем которых:
"… оказывает поддержку в цифровизации и упорядочении работы государственных служб, улучшении ситуации с гендерным равенством в полиции и вскоре начнет работу по поддержке потенциала Армении в области пограничного контроля для решения вопросов безопасности и миграции"
– МИД Армении
Ереван и Лондон также договорились о развитии сотрудничества в области обороны, в том числе благодаря увеличению учащих английский язык армянских военных, наращиванием мест для обучения британских сотрудников. Играют важную роль, согласно заявлению, и многонациональные программы, связанные с миротворческими миссиями и минной опасностью.
"Стороны обоюдно ожидают шестого раунда армяно-британских штабных переговоров в конце этого месяца"
– министерство
Напомним, сейчас границу Армении с Турцией и Ираном охраняют российские пограничники, с Грузией и Азербайджаном – армянские.