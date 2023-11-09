Зачем ехать в Усть-Каменогорск и что там посмотреть?

Сочетающий в себе близость к природным достопримечательностям и культурное наследие Усть-Каменогорск - неожиданное, но способное удивить направление для путешественников, ищущих нетипичные туристические локации в Казахстане. Расскажем, где находится Усть-Каменогорск, как туда добраться, когда лучше ехать и что посмотреть в городе и окрестностях.

Хотя чаще всего туристы приезжают сюда ненадолго, в городе, название которого по-казахски звучит “Оскемен”, есть несколько интересных парков и музеев.

Где находится Усть-Каменогорск?

Усть-Каменогорск расположен в восточном Казахстане, это крупнейший город в этой части страны и административный центр Восточно-Казахстанской области. Город лежит в месте слияния Иртыша с его правым притоком - рекой Ульба. От столичной Астаны Усть-Каменогорск отделяет расстояние в более чем 900 км, а Алматы находится примерно в 1000 км. Самый ближайший крупный центр - Семей - находится в 200 км, зато до границы с Россией всего лишь около 120 км.

Чем знаменит Усть-Каменогорск?

История города берет начало в XVIII веке, когда в 1720 году была заложена Усть-Каменогорская крепость. Статус города уже разросшееся уже во второй половине XVIII века поселение получило только в 1868 году. Со временем Усть-Каменогорск превратился в важный промышленный и культурный центр этого региона. В середине прошлого века город прославился строительством Усть-Каменогорской ГЭС на Иртыше - первой из трех ступеней Иртышского каскада. Также начали работать крупные металлургические и другие заводы. Город также служит воротами ко многим природным достопримечательностям Восточно-Казахстанской области, в том числе к Алтайским горам. К сожалению, обилие промышленных предприятий негативно повлияло на экологическую обстановку в городе: Усть-Каменогорск уже много лет входит в топ-10 городов Казахстана с самым загрязненным воздухом.

Когда лучше ехать в Усть-Каменогорск?

Раньше разница температур летом и зимой была здесь больше. Зимы все еще холодные и снежные, а лето жаркое и сухое, но морозы под -40°C - уже редкость. Туристы чаще всего приезжают в Усть-Каменогорск с апреля по октябрь, в то время как с ноября по март желающих посетить этот город мало. Однако рядом с городом есть несколько лыжных баз, где можно покататься на лыжах или сноуборде - наиболее популярны горнолыжные комплексы “Алтайские альпы” и “Нуртау”.

Где остановиться на ночлег в Усть-Каменогорске?

В Усть-Каменогорске лучше всего искать жилье в центре города, рядом с основными туристическими достопримечательностями, в районе набережной реки Иртыш, проспекта Победы. Больше всего отелей и гостиниц, а также апартаментов, доступно на правом берегу, в районе "Стрелка" и старом городе.

Как добраться в Усть-Каменогорск?

На самолете : аэропорт Усть-Каменогорска связан прямыми рейсами с Алматы, Астаной, Карагандой и городом Зайсан. Из других мест, в том числе и из России придется лететь с пересадкой. Из центра города до аэропорта ехать 20 минут на машине или автобусе.

: аэропорт Усть-Каменогорска связан прямыми рейсами с Алматы, Астаной, Карагандой и городом Зайсан. Из других мест, в том числе и из России придется лететь с пересадкой. Из центра города до аэропорта ехать 20 минут на машине или автобусе. На поезде : В центре Усть-Каменогорска есть две железнодорожные станции, но вокзал Оскемен I (бывшее название "Защита", иногда оно используется и сейчас) считается главным, откуда регулярно ходят поезда в Алматы, Астану и другие крупные города. Другая железнодорожная станция называется Усть-Каменогорск. До Алматы на поезде ехать около суток, до Астаны - от 11 до 18 часов.

: В центре Усть-Каменогорска есть две железнодорожные станции, но вокзал Оскемен I (бывшее название "Защита", иногда оно используется и сейчас) считается главным, откуда регулярно ходят поезда в Алматы, Астану и другие крупные города. Другая железнодорожная станция называется Усть-Каменогорск. До Алматы на поезде ехать около суток, до Астаны - от 11 до 18 часов. На автобусе: Усть-Каменогорск связан регулярными автобусными рейсами с различными пунктами назначения по Казахстану и некоторыми российскими городами, например Томском, Омском, Новосибирском. В городе два автовокзала.

Усть-Каменогорск связан регулярными автобусными рейсами с различными пунктами назначения по Казахстану и некоторыми российскими городами, например Томском, Омском, Новосибирском. В городе два автовокзала. На автомобиле: рядом с Усть-Каменогорском на границе РФ находятся три автомобильных пропускных пункта: Михайловка-Убе (128 км), Горняк-Жезкент (240 км) и Веселоярск-Ауыл (250 км). На автомобиле ехать ближе всего от Михайловки (около 2 часов).

В Усть-Каменогорске для передвижения можно использовать автобусы, трамваи, маршрутки и такси (например, Uber и Яндекс).

Что посмотреть в Усть-Каменогорске?

Набережная имени Славского, тянущаяся вдоль Иртыша на протяжении пяти километров - любимое место гостей и жителей города.

Архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-заповедник, который включает в себя несколько корпусов: главное здание на улице Бейбитшилик, музеи-заповедники на Горького, Головкова и Кайсенова, парк Жамбыла и историко-археологический комплекс “Ак бауыр”. К нему относится и этнопарк Касыма Кайсенова, который раньше назывался Жастар, а еще раньше парк Кирова. На его территории есть небольшая этнографическая деревня.

В городе есть и другие хорошие парки: Левобережный парк, парк “Металлург”, “Самал” с пляжем. На территории Левобережного парка находится открытая в 2010 году “Этнодеревня” - впечатляющий памятник многонациональному Казахстану, состоящий из 20 домов разных национальностей, включая азербайджанский, армянский, еврейский, русский и белорусский дома.

Местный Арбат - пешеходная улица Бейбитшилик между парками Жамбыла и “Жастар”.

Театр драмы имени Жамбыла расположен в одном из старейших зданий Усть-Каменогорска (1902 год), это исторический, культурный и архитектурный памятник города, а областной драматический театр (с русской и казахской труппами) теперь находится в здании 2015 года.

Историко-краеведческий музей, рассказывающий о природе и истории края и казахского народа посредством экспозиций и диорам.

Восточно-Казахстанский музей искусств, расположенный в здании XIX века, включает более 4 тысяч экспонатов, это главный художественный музей города.

Смотровая площадка на горе Аблакетка, где находится надпись “Казахстан” на манер голливудской, а также другая смотровая площадка на горе Казахстан.

Восточно-Казахстанский технический университет - один из лучших технических ВУЗов страны, а также Дворец культуры металлургов.

Монумент “Байтерек” высотой почти 30 метров.

В городе много мечетей (стоит увидеть мечеть Халифа Алтай - третью по величине в республике, мечеть Мухамади и центральную мечеть) и православных храмов, есть протестантские храмы, синагога и католический храм.

Усть-Каменогорская ГЭС - до нее ехать из центра города менее получаса (15 км).

Что посмотреть в окрестностях Усть-Каменогорска?

Сибинские озера - до них добираться всего час на автомобиле, еще одно популярное место для отдыха в часе езды от города - Дубыгалинское озеро (Окуньки).

Бухтарминское водохранилище расположено в 100 км от Усть-Каменогорска. Это популярное место для рыбалки, катания на лодках, кемпинга и наблюдения за звездами. Поскольку из города на машине добираться 1,5 часа сюда приезжают даже на пикники (есть базы отдыха).

Катон-Карагайский парк - самый большой национальный парк Казахстана расположен примерно в 350 км от Усть-Каменогорска (на машине добираться 4,5 часа). В Катон-Карагай едут ради пешего туризма (горные вершины, озера, водопады, курганы и ключи), рыбалки и верховой езды.

Маркакольский заповедник - на автомобиле до него путь неблизкий (около 6 часов), поскольку заповедник расположен вокруг горного озера Маркаколь недалеко от границы с Китаем, но Усть-Каменогорск - это самый ближайший к нему крупный город.

урочище Киин-Кериш, которое называют “пылающими скалами”, представляет собой отложения глины красноватых оттенков, добраться туда сложно, но виды очень красивые.

Алтайские горы, которые славятся потрясающими пейзажами, можно посетить и со стороны Казхастана. Из Усть-Каменогорска можно отправиться в поход к самой высокой вершине Алтая - горе Белухе или Музтау, через которую проходит границы с РФ. Некоторые туристы едут в Усть-Каменогорск именно для того, чтобы оттуда отправиться к казахскому Алтаю.