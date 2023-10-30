Туриста из Китая спасли на склонах Эльбруса

Китайский турист заблудился на склонах Эльбруса, потеряв дорогу на высоте более четырех тыс метров. Его спасли сотрудники МЧС.
Китайский турист заблудился на склонах Эльбруса, потеряв дорогу на высоте более четырех тыс метров. Его спасли сотрудники МЧС.
Турист из Китая потерялся на склонах Эльбруса, сообщает пресс-служба МЧС по Кабардино-Балкарии.
Парень 2003 года рождения потерял дорогу на высоте более четырех тыс метров. Информация поступила в 19:20 мск. Турист запросил помощь.
За гражданином Китая отправились сотрудники местного МЧС и две единицы техники. В 21:55 он оказался на поляне Азау благодаря действиям спасателей.
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