Мехрибан Алиева: Азербайджан поддерживает призывы к немедленному прекращению боевых действий в Палестине

Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева сегодня выступила с обращением к участницам заседания супруг глав государств и правительств "Единое сердце для Палестины", прошедшего в Стамбуле.

Баку выступает за немедленное прекращение огня в секторе Газа, заявила первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева, обращаясь к супругам глав государств и правительств, собравшихся на заседание "Единое сердце для Палестины" в Стамбуле.

Она выразила глубокую признательность первой леди Турции Эмине Эрдоган за приглашение.

"Особо отмечаю и высоко оцениваю деятельность уважаемой Эмине ханым в гуманитарной и социальной сферах, в том числе ее вклад в вопросы оказания помощи гражданским лицам, женщинам и детям страдающим от военных конфликтов. Турецкая Республика, отмечающая в этом году 100-летие своего образования, является могущественным государством, добившимся важных достижений во всех областях и обладающим большим авторитетом на международной арене"

– Мехрибан Алиева

Она обратила внимание на серьезную озабоченность, вызываемую ежедневным ростом масштабов напряженности в зоне палестино-израильского конфликта, которая провоцирует еще более страшную трагедию.

"Каждый из нас глубоко потрясен невыносимыми человеческими страданиями, которые мы наблюдаем с болью в сердце. Крайне прискорбно, что больше всего от этого вооруженного противостояния страдают гражданские лица, особенно женщины и дети. При проведении военных действий необходимо соблюдать международное гуманитарное право. Выражаю соболезнования близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим"

– первая леди

Мехрибан Алиева напомнила, что Баку выступает за немедленное прекращение боев, страна поддержала принятую Генассамблеей ООН в прошлом месяце резолюцию по палестино-израильскому конфликту.

"Наша страна выступает за разрешение палестино-израильского конфликта на основе принципа "двух государств" в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями ООН. В период нашего председательства в Движении неприсоединения с 2019 года мы постоянно уделяли внимание палестинскому вопросу. Верю, что начало деятельности представительского офиса нашей страны в городе Рамалла в этом году придаст импульс развитию азербайджано-палестинских отношений"

– Мехрибан Алиева

Она указала, что за последнее десятилетие Азербайджан неоднократно предоставлял гуманитарную и финансовую помощь по линии Ближневосточного агентства ООН – она направлялась на помощь палестинским беженцам, а также шла на организацию работ.

"В то же время в Азербайджане был проведен ряд международных мероприятий с целью привлечения политической и финансовой поддержки Палестине. Среди них я хотела бы отметить учредительную конференцию Исламской сети финансовой безопасности с целью оказания помощи Государству Палестина и Донорскую конференцию по поддержке развития города Иерусалима. Палестинская молодежь получает высшее образование в нашей стране на основе стипендии, предоставляемой Азербайджанским государством. Школа, которую Азербайджан построит в Палестине, станет очередным проявлением нашей поддержки палестинскому народу"

– первая леди Азербайджана

По ее словам, наблюдающийся кризис международных институтов, располагающих широкими полномочиями, не позволяет решить важные вопросы.

"Этот кризис, имеющий глубокие корни, является еще одной темой для обсуждений. Хочу подчеркнуть, что в современный период неразрешенность военных конфликтов во многом обусловлена избирательным применением международного права. Двойные стандарты и предвзятый подход создают условия для еще большего обострения этого кризиса"

– Мехрибан Алиева

Она обратила внимание на то, что для введения общественности в заблуждение и в целях манипуляций международным правом через предвзятые медиа-платформы распространяются не соответствующие действительности истории.

"Еще более опасны случаи злоупотребления моральными ценностями с целью манипуляций. В результате 30-летней агрессии Армении против Азербайджана наши территории были оккупированы, около миллиона наших соотечественников были изгнаны со своих исконных земель, разрушено более 300 городов и сел, уничтожено наше религиозное и культурное наследие. Из 67 мечетей на наших оккупированных в свое время землях 65 были полностью разрушены. Хотела бы с сожалением отметить, что 4 резолюции, принятые Советом Безопасности ООН в 1993 году, на протяжении 27 лет оставались на бумаге. В ходе 44-дневной Отечественной войны в 2020 году Азербайджан сам освободил свои земли от оккупации, а в результате антитеррористической операции в сентябре этого года полностью восстановил свой суверенитет, положив конец присутствию остатков армянских вооруженных сил и сепаратизму"

– первая леди Азербайджана

Она выразила мнение, что никогда, даже в самые сложные моменты человечество не должно утрачивать сострадания, и в связи с этим выразила глубокую благодарность Эмине Эрдоган за организацию заседания и приглашение на него.