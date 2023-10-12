Профессия - режиссер: Котэ Марджанишвили

Театральную карьеру Котэ Марджанишвили начал в Грузии, потом ставил спектакли в разных театрах Российской империи, а в начале 1920-х вернулся на родину. Расскажем о том, как режиссер познакомился с Горьким, какие спектакли поставил в МХТ, а также о театре, который Марджанишвили создал в Грузии и который впоследствии получил его имя.

Как началась театральная карьера Котэ Марджанишвили?

Родители будущего режиссера были хорошо знакомы с Акакием Церетели, Авксентием Цагарели, Иваном Мачабели, Александром Казбеги, другими грузинскими писателями и общественными деятелями. В доме Марджанишвили иногда проходили репетиции театральных спектаклей, и Котэ еще ребенком познакомился с Васо Абашидзе, Ладо Алекси-Месхишвили, Мако Сапаровой-Абашидзе и другими известными актерами и режиссерами.

В 1884 году 12-летний учащийся 1-й тифлисской гимназии впервые вышел на сцену в самодеятельном спектакле по гоголевской "Женитьбе" и уже тогда стал задумываться о собственных постановках. Началось все с любительских спектаклей в родном Кварели.

Я ставил дома спектакли, мобилизуя для этого своих сестер, кузин, брата и кузенов. Когда мне не хватало действующих лиц, я пополнял их из сельской учительской и духовной среды. В своем театре я был и главным актером, и режиссером, и декоратором, и бутафором, и суфлером, и… словом, всем был я.

- режиссер.

Его дебют на профессиональной сцене состоялся в Кутаиси в 1894 году: в пьесе Александра Дюма-сына "Внебрачный сын" Марджанишвили исполнил одну из небольших ролей. Однако вскоре в театре случился пожар, и труппа распалась. Котэ поступил в Тифлисский театр, в исторической драме Церетели "Патара Кахи", которой открывался театральный сезон 1894/1895, сыграл Ираклия II и получил хорошие отзывы в прессе.

Режиссерский дебют Марджанишвили

В 1897 году Марджанишвили принял решение покинуть Грузию. Актерскую карьеру он продолжил в театрах Керчи, Баку, Иваново-Вознесенска, Уфы и других городов Российской империи, а для режиссерского дебюта в Вятском театре в 1901 году выбрал чеховского "Дядю Ваню". В 1904-ом Марджанишвили познакомился с Горьким и поставил его пьесу "Дачники" в Риге. Спектакль понравился драматургу, пользовался успехом у зрителей и был сыгран в Москве. На столичном показе побывали основатели Московского Художественного театра Станиславский и Немирович-Данченко и другие известные театральные деятели.

Марджанишвили и МХТ

В марте 1910 года Марджанишвили пригласили в МХТ.

В ту пору я считал Художественный театр первым театром, и я ли один? Счастье как-то само пришло ко мне, я не сделал ни одной попытки так или иначе попасть в этот театр

- режиссер.

Он помогал Немировичу-Данченко в работе над спектаклем "Братья Карамазовы", премьера которого состоялась в октябре 1910 года. В феврале 1911 года Марджанишвили поставил пьесу Гамсуна "У жизни в лапах", и этот спектакль имел большой резонанс: о нем писали хвалебные рецензии, но критиков было тоже немало. Следующая работа режиссера - "Пер Гюнт" Ибсена - вышла в октябре 1912 года, но получила более сдержанные оценки. В марте 1912 года, в промежутке между этими постановками, Марджанишвили пригласили в Тбилиси, на сцене Казенного театра он с успехом поставил "Царя Эдипа" Гофмансталя.

В начале 1913 года режиссер покинул МХТ, но сохранил уважение и к труппе, и к ее создателям. Приезжая в Москву, он всегда приходил в Художественный театр, а руководители театра тоже всегда следили за творчеством Марджанишвили. В 1931 году, в день сорокалетия своей творческой деятельности, режиссер получил две телеграммы. Одна была от Станиславского и Немировича-Данченко:

С радостью вспоминаем дни совместной с Вами работы, шлем Вам свои поздравления и лучшие пожелания. Ждем Ваших новых побед и крепко, дружески жмем Вашу руку

Другая- от коллектива МХТ:

Московский Художественный театр приветствует Вашу неиссякаемую творческую энергию, изобретательскую силу режиссера, которые сделали сорок лет Вашей сценической жизни нужными, интересными, захватывающими и поставили Вас в первые ряды художников сцены.

Свободный театр Марджанишвили

В том же 1913 году Марджанишвили организовал в Москве Свободный театр: в нем он надеялся воплотить в жизнь идею о театре-празднике и синтетическом театре, где сочетались бы опера, оперетта, драма и пантомима. Театроведы называют созданный режиссером коллектив уникальным, но недолговечным экспериментом: труппа просуществовала всего один сезон - с 21 октября 1913 года по 2 мая 1914 года - за это время на сцене театра "Эрмитаж" в Каретном ряду было поставлено пять разных по жанру спектаклей. Потом Марджанишвили руководил театрами в Ростове-на-Дону и Петрограде, ставил спектакли в Киеве.

Возвращение в Грузию

В Тбилиси режиссер приехал 6 сентября 1922 года и приступил к постановке спектакля в театре имени Руставели, а параллельно включился в работу русского драматического театра, который тогда назывался Новым театром. 10 ноября Новый театр открыл сезон "Саломеей" Уайльда в постановке Марджанишвили, а через две недели, 25 ноября, в театре Руставели был показан еще один его спектакль - "Фуэнте Овехуна" ("Овечий источник") Лопе де Вега. Следующая премьера в театре Руставели - комедия Зураба Антонова "Затмение солнца в Грузии" - состоялась 2 января 1923 года. Потом Марджанишвили поставил там "Мещанина во дворянстве" Мольера, шекспировских "Виндзорских насмешниц" и "Гамлета", много других спектаклей. Некоторые из них он создал вместе со своим учеником Сандро Ахметели. Однако из-за творческого конфликта, возникшего между двумя режиссерами, летом 1926 года Марджанишвили покинул пост художественного руководителя театра Руставели.

Создание нового театра

В 1928 году в Кутаиси режиссер открыл новый театр, который получил название 2-го государственного театра Грузии. Там играли ученики Марджанишвили, впоследствии ставшие известными актерами:

Ушанги Чхеидзе

Тамара Чавчавадзе

Верико Анджапаридзе

Серго Закариадзе.

Одним из первых спектаклей молодого коллектива стала новая версия "Фуэнте Овехуна", но основной упор Марджанишвили делал на современную драматургию. В конце сезона театр показал свои спектакли в Тбилиси, а потом отправился в Харьков и Москву - гастроли везде проходили с успехом. В 1930 году 2-й государственный театр обрел сцену в Тбилиси, там 22 ноября 1932 года Марджанишвили представил свой последний в Грузии спектакль - "Отелло".

Режиссер скоропостижно скончался 17 апреля 1933 года в Москве - он ставил пьесу "Дон Карлос" Шиллера в Малом театре и "Летучую мышь" Оффенбаха в Московском театре оперетты, и обе премьеры состоялись уже после смерти Марджанишвили. Режиссера похоронили в Тбилиси, а 2-му государственному театру вскоре было присвоено имя его создателя.